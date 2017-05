Farkas donará $2 millones a una mamá que paga altas cuentas de luz para cuidar a su hijo enfermo en Arauco

Buenas noticias serán las que recibirá Cindy González en Arauco. Una mamá que pidió ayuda a través de las redes sociales para pagar las altas cuentas de luz debido al equipamiento que tiene en su hogar para cuidar a su hijo de 9 años que tiene síndrome de West y un severo daño pulmonar. Esto porque Leonardo Farkas le donará $2 millones.

La mujer le pidió a la Presidenta y a las autoridades que pudieran establecer una especie de subsidio para este tipo de casos puesto que mensualmente sus boletas superan los $80 mil. “A mi me llegan cuentas de luz, de 70, 80 y hasta 100 mil. A veces no sé qué hacer, derrepente he tenido que hablar con la gente encargada de cortar la luz y llorarles que por favor no me la corten. Ellos me conocen y a veces me esperan”, indicó la joven madre a Chilevisión Noticias

El alto consumo, explicó la madre, se debe a que en muchas ocasiones cuando se descompensa su hijo debe permanecer con la luz encendida y además porque debe tener un sistema de calefacción limpio, por lo que utiliza una estufa eléctrica.

Desde el municipio de Arauco, indicaron que también podrían darle alguna ayuda pero de forma excepcional y no de forma permanente. El suelo de Cindy González no supera los $280 mil.