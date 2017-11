Mujer que no quiso subirse al bus accidentado en La Araucanía: “Estaba viejo y no era el que habíamos arrendado”

En shock, así se encuentra Rosa Cayupe, una de las integrantes del grupo de Tirúa que viajó a Icalma y que en el último minuto decidió bajarse del bus que se accidentó en La Araucanía

"Yo subí al bus, estuve arriba casi unos veinte minutos, pero me bajé. No sé por qué me dio un presentimiento. Le dije a Prosperino (uno de los fallecidos) que nos bajáramos. Pero él me dijo que no y se quedó”, explicó la mujer a Diario La Estrella

Una de las cosas que no le gustó a la mujer fue el estado del bus, “iba roto en una parte, estaba viejo y no era el que nosotros habíamos arrendado, el que se nos había dicho. Por ejemplo, no se podían ni abrir los maleteros para echar los bultos”, indicó Cayupe.

Junto con esto, Rosa contó que el bus llegó dos horas tarde a Tirúa el día que iniciaron el viaje y eso fue otra de las razones porque las que le dijo al chofer que se quería bajar.

El accidente se registró pasadas las 18:00 del sábado en la ruta que une Victoria con Curacautín, tras el cual hubo 10 muertos y cerca de una veintena de heridos.

Tras los peritajes en el Servicio Médico Legal los cuerpos viajaron ayer a Tirúa, llegando cerca de las 21:00, donde cientos de personas esperaban al cortejo fúnebre. En el Cesfam de la comuna se realizó una ceremonia ecuménica. Entre el miércoles y jueves se realizarán los funerales.

Producto de la tragedia, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur declaró duelo comunal y para este lunes hay suspensión de clases.

Respecto del accidente, el fiscal a cargo indicó que la causa más probable pudo haber sido el exceso de velocidad