Representante legal del bus volcado en La Araucanía confirmó que la máquina tenía sus revisiones al día

“Iba roto en una parte, estaba viejo y no era el que nosotros habíamos arrendado. No se podían ni abrir los maleteros para echar los bultos”, fue una de las declaraciones que entregó Rosa Cayupe , la mujer que no se subió al bus cuando partió a Icalma. Esta es parte de las dudas que se tiene respecto del bus en donde viajó la delegación de Tirúa y que se volcó en la ruta CH-181. Sin embargo, desde la empresa Flota Clacort Buses salieron a desmentir que la máquina tuviera problemas.

"El bus es de 2004 y tenía cerca de 400 mil kilómetros, pero contaba con todas las revisiones al día, al igual que el conductor. Todos los buses cuentan con cinturones de seguridad, baños y dos puertas la mayoría de ellos, según lo que establece la actual legislación del país", explicó Miguel Claro, gerente de operaciones y representante legal de la firma a Diario El Sur

Quien agregó que al bus pese a ser del 2014, fue adaptado con todas las medidas para que cumpliera la normativa de 2008.

Al chofer del bus se le amplió el plazo de la detención hasta el día miércoles 29 de noviembre a las 10:00.