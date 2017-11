Chofer del bus volcado en La Araucanía tenía una condena previa por un accidente en Concepción

Ayer se efectúo la formalización de conductor del bus que volcó el La Araucanía y que dejó a 11 personas muertas . Todos pertenecientes a una delegación municipal de Tirúa.

El hombre fue acusado por cuasidelito de homicidio, pero quedó libre pero con firma mensual mientras dura la investigación. Esta es la segunda vez que el chofer se enfrenta a un proceso así, puesto que en 2008 fue condenado tras el atropello de tres personas en Concepción.

Los hechos ocurrieron en calle Freire al llegar a Caupolican, cuando el conductor conducía una micro de la línea Centauro. En esa esquina no respetó una luz roja y atropelló a tres personas. Unido a esto, dañó a dos vehículos por ir a exceso de velocidad

Producto de esto, fue acusado por cuasidelito de homidicio y se le condenó a 60 días de prisión en su grado máximo, la suspensión de la licencia y la suspensión de oficio o cargo público durante la pena. En 2011 fue dada por cumplida su condena.

Desde la Flota Clacort se mostraron sorprendidos ante la información puesto que no tenían antecedentes de esta situación.” Eso lo desconocía, porque en el currículo y los documentos que presentó no salía ese episodio. No podemos ver más allá de lo que nos entregan los que postulan a los trabajos", explicó Miguel Claro, representante legal de la empresa.

Los primeros peritajes del bus indicarían que el exceso de velocidad habría provocado el accidente.