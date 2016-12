Qué tan chilenos son nuestros platos típicos

La cocina chilena, al igual que gran parte de la cultura de nuestro país, no está exenta de la influencia extranjera, la que es más profunda y diversa de lo que imaginamos.

España, Italia, Alemania y hasta Estados Unidos han hecho su aporte en un proceso que va en evolución, y que según los expertos, podría agregar elementos de sociedades aparentemente lejanas como China y Japón.

Soychile.cl consultó a expertos sobre qué tan chilenas son nuestras comidas y bebidas típicas de las Fiestas Patrias, pero también otras que pese a ser recientes se ganaron un espacio en el paladar de los chilenos.

La carne picada con cebolla, pasas, huevos y aceitunas envuelta en una delgada masa es uno de los platillos preferidos en estas fiestas, pero su origen no es tipicamente chileno, y es compartido con muchos países del contiente.

La antopóloga Sonia Montecino , quien ha investigado en profundidad la raíz y las costumbres culinarias de nuestro territorio, reconoció que hay influencias extranjeras, precisamente españolas de la época colonial. pero aseguró que

"Esta mezcla de lo salado con lo dulce es única. El tamaño, el huevo, las pasas, las aceitunas. Esas cosas no se ven en las empanadas de otros países. Incluso tenemos la empanada de cochayuyo", afirmó.

En cuanto al, también lo vinculó con la llegada de los europeos. "Antes los pueblos precolombinos comían guanacos u otros animales que estaban presentes. Pero la forma de cocinar no es propia, como no lo es en muchas partes de Chile. En la zona central no se cocina igual que en la Patagonia. Los cortes y la cocción se diferencian mucho", agregó.

Los embutidos como las, en tanto, tienen un claro antepasado español, el que logró transformarse tras varios años de aportes y formas de preparación.

En cuanto a la, ésta tiene orígenes previos a la llegada de los españoles. La colonización modificó su forma de elaboración y agregó otras variedades como la chicha de manzana.

El vino también se elabora "a la europea", pero tomó un color propio con la aparición de uvas 100% nacionales, que son reconocidas a nivel mundial por su calidad.

La inmigración alemana e italiana en nuestro país, concentrada principalmente en las ciudades de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde algunos platillos que llegaron desde el otro lado del mundo se impusieron y se transformaron en propios.

La periodista Pilar Hurtado, quien es secretaria de la agrupación Pebre Chile , habló sobre esto:

"Lase puede ver en nuestros sánguches, en los embutidos y cecinas, el uso del chucrut, en los kuchenes también. Lo italiano está en un plato como la mechada con tallarines, que es una creación nacional, por ejemplo", afirmó.

Montecino también apuntó a esto, y aunque afirmó que habían comidas especiales que se cocinaban solo entre los inmigrantes, también estaban los famosos dulces y pastas que se hicieron productos cotidianos.

Desde nuestro continente también ha existido influencia. En el último tiempo la afamada cocina peruana se ha impuesto y se "chilenizó" con diversos elementos.

Pilar Hurtado expresó que "la influencia peruana está presente hace menos de treinta años, pero ha llegado con fuerza. Ya lo podemos ver en cómo se han transformado nuestro pisco Sour y nuestrocon su influencia: el corte del pescado es más grande y el punto es hoy más crudo que antes, cuando el ceviche chileno era raspado de pescado y macerado por horas en limón. También podemos notar esta influencia en la variedad de productos peruanos que se pueden comprar en mercados, ferias y supermercados".

La periodista también descubrió otros aportes de grupos que han llegado recientemente a nuestro país como los haitianos. "Aunque no lo he visto personalmente, sé que en Estación Central se sirve", contó.

Para muchos el completo italiano tiene una clara influencia extranjera, pero es más chileno y auténtico de lo que se piensa. Es que este, que es muy popular en Estados Unidos, cautivó con su mezcla de ingredientes propiamente nacional.

"El completo se le puede considerar una comida típica chilena. Tiene palta, que es su característica principal, y tiene otro elemento: es capaz de ser un vehículo de unión social como se puede ver con las completadas", afirmó la antropóloga Sonia Montecinos.

La experta fue más allá e incluso aseguró que con los años la comida china y la japonesa (esta última con el sushi) también entregarán su aporte.

Pese a que existen preparaciones que podrían ser completamente chilenas (, en su estilo de preparación, tendría elementos mapuche), muchos coiciden que la comida chilena siempre será "mestiza" y contará con ingredientes o formas de preparación no utilizadas.

y a veces es difícil saber si la cocina mapuche también tiene influencias inca o no. Es un poco en vano conocer el origen preciso de todo. Todo se puede cambiar, y las sociedades están abiertas a eso, aunque obviamente igual seguirían rechazando otras costumbres como comer insectos, por ejemplo, algo que no lo recibirían acá", expresó Sonia Montecinos.

Pilar Hurtado, en tanto, sentenció que la inmigración hacia nuestro país enriquece nuestra cultura culinaria, y lo continuará haciendo en los próximos años.

"Somos y seguiremos siendo una cocina mestiza. Desde nuestros orígenes es mestiza, y hoy cada vez más, lo seguirá siendo", cerró.