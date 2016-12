Alejandro Jodorowsky se hizo pasar por Paulo Coelho y firmó sus libros

27.09.2016 El escritor y cineasta chileno afirmó que fue confundido con el brasileño durante una Feria en México. Cuando los lectores llegaron hacia él, aseguró que "con gusto" no desmintió su falsa identidad.

El escritor y cineasta chileno Alejandro Jodorowsky aseguró que se hizo pasar por el brasileño Paulo Coelho, y que incluso firmó sus libros en la Feria del Libro de León, Guanajuato, el pasado 24 de septiembre.

En un escrito publicado en su cuenta oficial de Facebook, el tocopillano contó que durante el evento mucha gente lo confundió con el autor de "El alquimista", y afirmó que "con gusto" no desmintió su falsa identidad.

"En la Feria del Libro de León Guanajuato, México, cansado de recorrerla, me senté bajo una gran foto de Paulo Coelho. Se formó ante mí una cola de por lo menos 200 personas creyendo que yo era el escritor. No desmentí. Con mucho placer, durante una hora, escribiendo "De mi alma a tu alma, Coelho", firmé los libros de Coelho", señaló el posteo que sumó más de 23 mil me gusta.

Pese a que la historia aún no ha sido comprobada, la información fue consignada por importantes medios como O Globo de Brasil.

Hasta el momento, el suplantado no se ha expresado públicamente por la acción de Jodorowsky en el país azteca.