"Your name", el nuevo hito de la animación japonesa que arrasa en taquilla

El último gran fenómeno cinematográfico en Japón se llama "Kimi no na wa" ("Your name"). El entusiasmo y la recaudación que acapara esta fábula romántica de animación es tal que algunos incluso han considerado a su director como heredero de Hayao Miyazaki.

Basado en una novela homónima de este nuevo aspirante a rey del anime, Makoto Shinkai, la película narra cómo dos estudiantes de bachillerato -él residente en Tokio y ella en una aldea que bordea un bucólico lago en el centro de Japón- comienzan a despertar aleatoriamente en el cuerpo del otro.

Más allá de las situaciones cómicas que salpican este tipo de historias, los dos acaban descubriendo que su destino está vinculado de manera trágica y misteriosa a la llegada de un cometa espacial.

Como en el resto de trabajos de Shinkai (este es su sexto largometraje) el empaque visual, caracterizado por un uso muy idílico de la luz o un enorme realismo gráfico que impregna hasta el más pequeño de los detalles en el plano, resulta impactante.

Pero el cineasta, que ya se había ganado una buena reputación con trabajos como "Cinco centímetros por segundo" (2007) o "El jardín de las palabras" (2013), no ha tocado la fibra de los japoneses sólo en lo estético.

Por un lado, los personajes responden a un patrón -entre remilgado y edulcorado- que desde hace años viene siendo el estándar de muchas producciones televisivas y cinematográficas niponas de éxito, y que parece calar a las mil maravillas entre públicos de diferentes espectros.

Según se desprende de las redes sociales, la visión nostálgica que ofrece de la adolescencia o el que toque temas muy presentes en la psique nipona como la distancia -cada vez más abismal en Japón- entre la vida en el campo y la ciudad, o la alargada y trágica sombra del tsunami de 2011, también han contribuido a su éxito.

La banda sonora a cargo del popular conjunto de pop nipón Radwimps termina de redondear un producto que atrae lo mismo a colegiales, que a oficinistas e incluso a parejas en torno a la edad de jubilación, tal y como pudo comprobar esta semana Efe en un céntrico cine de Tokio.

"Vinimos porque la elogian sin parar en los medios e internet. Está muy bien hecha y el resultado es bonito. Y romántico", cuenta con cierto sonrojo Yuka Hayashi, una treintañera que ha acudido a ver el filme acompañada por su novio.

El éxito que está teniendo la película ha llevado a parte de la crítica a preguntarse si están ante un posible nuevo Hayao Miyazaki en un momento en el que el cine de animación, uno de los formatos más poderosos de la industria cultural nipona, se ha quedado huérfano tras la jubilación del cofundador de Studio Ghibli en 2013.

Si es por números, Shinkai se postula como primer candidato a sucederle como nuevo gran gurú del anime: desde su estreno hace un mes, "Your name" ha arrastrado a 7,74 millones de japoneses al cine y amasado unos 11.170 millones de yenes (unos 99 millones de euros/111 millones de dólares).

La cinta ha sido lo más visto en salas cada semana superando incluso a la nueva entrega de la saga de Godzilla y ya es la séptima película doméstica (cinco de las seis que la preceden son títulos del director de "La princesa Mononoke") más contemplada de la historia en Japón.

Por otro lado, los seguidores más acérrimos de ambos autores se han enzarzado en acaloradas discusiones en Twitter y otros foros a cuenta del valor artístico de los respectivos trabajos de Shinkai y Miyazaki.

Pero independientemente de que, por ejemplo, se acuse al primero de ser muy cercano al videoclip o al segundo de ser demasiado solemne, otros se han mostrado de acuerdo en que ambos comparten una sensibilidad especial para atraer a una gran cantidad de público diverso a las salas a través del cine de animación.

Además, en el caso de "Your name", su éxito les está valiendo a algunas localidades del centro de Japón que aparecen retratadas en el filme, para revitalizarse a través del turismo.

Es el caso de las poblaciones cercanas al Lago Suwa (a cuyas orillas se crió Shinkai) o al santuario de Hida-Sannogu Hie, en las prefecturas de Nagano y Gifu, que en las últimas semanas han recibido la visita de muchos fans de este nuevo hito de la animación japonesa.

Los espectadores españoles y latinoamericanos tendrán también oportunidad de ver la película, que ya cuenta con distribución para ambas regiones (en el caso de España, la fecha estimada de estreno en salas se sitúa en el primer trimestre de 2017).