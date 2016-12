"Jackie" de Pablo Larraín recibió cuatro nominaciones a los Independent Spirit Awards

"Jackie", la cinta del director de cine chileno Pablo Larraín, recibió cuatro nominaciones a los Independent Spirit Awards, premios que reconocen lo mejor del cine independiente a nivel internacional.

La película del nacional competirá por las categorías de mejor película, dirección, edición y por la actuación protagónica de Natalie Portman.

La historia relata los hechos ocurridos luego del asesinato del ex presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, enfocándose en lo ocurrido con la ex primera dama Jacqueline Kennedy.

