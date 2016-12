"Neruda" de Pablo Larraín no competirá en los Oscar

"Neruda", del chileno Pablo Larraín, quedó fuera de la carrera por el Oscar.

Ayer la Academia anunció las nueve películas que pasan a la siguiente fase en la carrera en la categoría Mejor Cinta de Habla no Inglesa, que tampoco incluyó a ninguna película latina.

Un total de 85 países presentaron películas para su consideración, entre las cuales partían con posibilidades, según las quinielas de los expertos, la española "Julieta" de Pedro Almodóvar y "Neruda".

Ninguna de las dos pasó el corte, como tampoco lo hicieron otros filmes latinoamericanos que se postularon para el galardón, entre los que figuraban "Desierto" (México), "Desde Allá" (Venezuela), "Alias María" (Colombia), "Migas de Pan" (Uruguay) o "El Ciudadano Ilustre" (Argentina).

De esta manera, el cine latino se queda sin opciones de optar al Óscar al mejor filme extranjero, un premio al que el año pasado fue nominada la cinta colombiana "El Abrazo De La Serpiente", del realizador Ciro Guerra, que finalmente no se pudo llevar la estatuilla que obtuvo la húngara "Son of Saul".

Así, en el listado se encuentran "Tanna" de Bentley Bentley Dean y Martin Butler (Australia), "It's Only the End of the World" de Xavier Dolan (Canadá), "Land of Mine" de Martin Zandvliet (Dinamarca), y "Toni Erdmann" de Maren Ade (Alemania).

Completaron la selección "The Salesman" de Asghar Farhadi (Irán), "The King's Choice" de Erik Poppe (Noruega), "Paradise" de Andrei Konchalovsky (Rusia), "A Man Called Ove" de Hannes Holm (Suecia), y "My Life as a Zucchini" de Claude Barras (Suiza).

De estos filmes preseleccionados saldrán los cinco largometrajes nominados, que se anunciarán junto al resto de candidatos a las diferentes categorías de los Óscar el martes 24 de enero.