A 30 años de su estreno: guionista dijo que Dirty Dancing es una cinta sobre el aborto disfrazada de comedia romántica

En conversación con el medio estadounidense The Huffington Post, Eleanor Bergstein, la guionista de la película Dirty Dancing, de la que se cumplen 30 años desde su estreno, abordó la realización de la cinta.

Bergstein explicó que la cinta tenía como tema central el aborto seguro, más que la historia de amor que narra la película. Ello, pues el detonante de la trama es que una bailarina, de nombre Penny, no puede participar de un concurso, para someterse a un aborto clandestino. La cinta, está ambientada en 1963 y es en ese contexto en que el personaje de Patrick Swayze (Johnny) conoce a Baby (Jennifer Grey) quien reemplazará a la bailarina original.

"No ocupa mucho espacio en la película", dijo Bergstein, quien añadió que, sin embargo, para la fecha del estreno, "uno de los patrocinadores estadounidenses la vio y nos pidió que omitiéramos el aborto".

La guionista señaló que su respuesta fue que "no puedo quitarlo, porque si no hay aborto, no hay ningún motivo para que Baby aprenda a bailar, ni para que se enamora de Johnny y la historia entera se desmoronaría".

Bergstein añadió que "la gente no reparaba en ello (...) algunas veces alguien se daba cuenta y decía 'a qué viene esto, estamos en 1987. El aborto está permitido, es una tontería'. A lo que respondía, 'sí, pero en el 63 no lo estaba asi que quién sabe'. A nadie le importaba lo suficiente como para discutir conmigo sobre el tema, pero la gente pensaba que había sido un poco ridículo incluirlo. Pero ahora sabemos que el derecho a abortar en EE.UU., pende de un hilo".

"Uno de los motivos por los que incluí un vocabulario desagradable era que las mujeres jóvenes de la época pensaban que abortar era tan sencillo como acudir a un centro de planificación familiar o, someterse a una operación de apendicitis, no entendían exactamente lo que podía pasar porque se encontraban dentro de una burbuja de seguridad total", sostuvo la guionista de la cinta.