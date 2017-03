26 de septiembre: Incubus anunció su regreso a Chile

La banda estadounindense Incubus anunció en sus redes sociales su regreso a Chile luego de cuatro años de su última visita. El concierto será el 26 de septiembre en el Movistar Arena.

Los californianos vendrán al país para mostrar su último trabajo de estudio, "8", y el extenso repertorio que incluyen los hits “Drive” y “Wish You Were Here".

La banda acumula diez discos de estudio y sus éxitos en ventas los ha posicionado como multi platino. Los liderados por Brandon Boyd harán su cuarto recital en Chile, tras su debut en 2010 en el Teatro La Cúpula del Parque O'higgins.

Las entradas se venderán por el sistema Puntoticket desde el mediodía del 10 de abril.