Lanzaron cuatro teaser de la película Justice League 13:41 Entre la tarde de ayer y la mañana de hoy Warner publicó los videos de quince segundos en su cuenta de YouTube que anticipan el tráiler de mañana.

Mañana Warner lanzará el primer tráiler de la película "Justice League" ("Liga de la Justicia") donde estarán Batman y Superman como los líderes del escuadrón justiciero.



Durante la tarde de ayer y la mañana de hoy la productora publicó cuatro teaser con los protagonistas de la cinta. El primero fue de Aquaman, donde aparece recibiendo su arma en manos de Batman y controlando el mar, su habilidad.



Batman, alternando imágenes con Bruce Wayne, fue el segundo teaser y se ve al "hombre murciélago" luchando en su batimóvil.



En tercer lugar se aprecia a The Flash, mostrando toda su velocidad. Finalmente, colgaron la edición de Wonder Woman vestida en su identidad falsa como Diana Prince y segundos después luchando.



Aún faltan las apariciones de Superman y Cyborg. Los teaser publicados presentan una dinámica similar, anuncian que "la Ligase unirá" y fueron musicalizados con la canción "Icky Thump" de The White Stripes. La película se estrenará en noviembre de este año en los cines.

