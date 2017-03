Conoce los precios de las entradas para el concierto de Depeche Mode

a falta de casi un año para que Depeche Mode regrese a nuestro país y se presente en el Estadio Nacional el 21 de marzo de 2018, la productora a cargo del show reveló los precios de las entradas.

La ubicación más económica será galería con un valor de $36.800. Los siguientes tickets son cancha general ($51.750), pacífico lateral ($57.500), andes ($86.250), zona entel ($109.250), pacífico bajo ($120.750) y pacífico alto ($143.750). La ubicación más cara será pacífico medio: $184.000.

En todas las localidas hay un descuento del 20% si eres cliente de la compañía Entel, aplicable desde el 10 de abril (día de inicio de la venta de entradas) desde las 11:00 horas, hasta el 12 de abril hasta las 11:00 horas.

El vocalista del conjunto, Dave Gahan, señaló que "estamos increíblemente entusiasmados en regresar a Latinoamerica(...) No pudimos ver a nuestros fans allá, así que sabíamos que teníamos que visitarlos esta vez”.

Ésta será la tercera visita a nuestro país de la agrupación, tras sus conciertos en el Velódromo Estadio Nacional en 1994 y el del Club Hípico en 2009.

