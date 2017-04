Paul Mcartney llegaría con su nuevo tour a Sudamérica

El diario Destak de Brasil anunció el probable arribo de Paul McCartney al país de la samba. El ex Beatle se presentaría entre octubre y noviembre en la promoción de su nueva gira.

El tour "One On One" traería a McCartney de vuelta por Sudamérica e ilusiona a sus fanáticos en Chile, ya que suelen existir negociaciones de los artistas o grupos que van al país brasileño para que pasen por nuestro país.

Cabe señalar que la última vez que estuvo el inglés por Chile fue en su gira "Out There!" durante el 22 y 23 de abril de 2014 en dos repletos Movistar Arena. Si se confirma su venida, sería quinto show del escritor de "For No One" a nuestro país.