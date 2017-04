La Princesa Leia estará en el "Episodio IX de Star Wars"

Ayer El personaje que interpretaba Carrie Fisher ya había sido confirmado en "The Last Jedi", pero ahora su hermano confirmó que será parte de la subsiguiente entrega de la zaga.

La muerte de Carrie Fisher en diciembre pasado impactó a todo el mundo del espectáculo en el mundo, pero al mismo tiempo abrió dudas sobre la participación de la actriz en las entregas restantes de la zaga Star Wars.

Ya había sido confirmada en "The Last Jedi", siguiente película de la "Guerra de las Galaxias", pero su hermano, Todd, recientemente declaró que estará en el noveno filme que todavía no tiene nombre: "Nos preguntamos cómo se la podía sacar de la película y la respuesta era no hacerlo", declaró.

Desde la productora que graba los largometrajes ya habían descartado revivirla digitalmente, por lo que resulta difícil de entender si tienen las suficientes imágenes para "regresar a la vida" a la Princesa Leia. Su hermano que también es productor afirmó que "yo no soy la única parte de la ecuación, pero creo que la gente merece tenerla. Ella les pertenece".