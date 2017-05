Mónica de Calixto afirmó que Violeta Vidaurre tiene Alzheimer y negó que la hayan llevado a la fuerza al hogar

La cantante Mónica de Calixto salió al paso de la denuncia de que la actriz Violeta Vidaurre fue llevada a un asilo contra su voluntad.

De Calixto, quien es propietaria del "Hogar Dulce Hogar" donde se encuentra la artista, aclaró que Vidaurre padece Alzheimer y que su familia está preocupada de su estado de salud.

"Está muy bien, pero perdida. Lo único que vamos a ver en ella es que no puede trabajar. A veces no capta, no cacha, no está lúcida", dijo, aclarando que su arribo al asilo "no fue a la fuerza".

Por su parte, Marcela de Calixto, administradora del lugar, aseguró que "ella está empezando con un Alzheimer pero está bien. No está en condiciones de trabajar. Su familia está muy, muy, preocupada por ella. Vinieron sus hijos, sus nietas...se preocupan mucho de ella. Pero no está en condiciones de trabajar. Ella está con un Alzheimer y esto es progresivo".