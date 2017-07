Julio Retamal Favereau, historiador: "En Occidente estamos en el ocaso de una civilización"

El historiador, doctor en filosofía y profesor emérito de la UC, Julio Retamal Favereau, hablo sobre el estado de la espiritualidad en Occidente y las que entendió como amenazas para nuestra civilización.

El experto en cultura y religión expresó en entrevista a Crónica de Chillán que "la condición humana de hoy está determinada por otros factores, por el éxito, por la comunicabilidad, por el marketing, por la competitividad, pero no por principios muchos de los cuales no tienen una manera de probarse categóricamente, como la existencia de Dios, del bien o de la verdad".

Por la situación actual de la espiritualidad, el miembro de número de la Academia Chilena de la Historia que "estamos viviendo la actitud del hombre por estos otros principios: el éxito, la competitividad, el consumismo, que no tienen nada que ver con cosas permanentes, con principios o bases sobre los cuales uno asienta toda su conducta. Todo eso, en Occidente por lo menos, se ha despedazado. Estamos preocupados de arreglar el enchufe de la pieza de alojados cuando la casa entera se está viniendo abajo. Esa es la posverdad, que funcione o no la lámpara no tiene ninguna importancia, compro otra; en cambio, el techo y los muros sí que están agrietados".

Retamal Favereau también entregó una pesimista proyección sobre la espiritualidad en la cultura, sobre todo en un mundo donde las formas de asociatividad en redes sociales favorecen la exacerbación de la emocionalidad y su conexión con la posverdad.

"Estamos en el ocaso de una civilización. Si no salvamos los últimos rescoldos de ese fuego que fue tan importante (el de la espiritualidad), está perdida. Si dejamos al hombre occidental solo, perdido en el mundo de la competitividad y de la masa, no tiene remedio. Es importante para los líderes, sobre todo para los espirituales, mantener algo especial que sea invariable", sentenció.

