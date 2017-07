Emotivos mensajes de despedida del mundo del rock por la muerte de Chester Bennington

Impacto causó la noticia del suicidio del vocalista y líder de Linkin Park, Chester Bennington , que se quitó la vida en una residencia ubicada en Los Angeles a los 41 años. Una vida marcada por abusos sufridos durante su infancia sentenció la carrera del músico que supo brillar junto a su banda a principios del milenio.

Figuras del rock como Paul Stanley, Cristina Scabbia, Duff McKagan, Nikki Six, David Coverdale, Lars Ulrich y Corey Taylor despidieron y dedicaron sentidos mensajes para el frontman de la banda estadounidense.

Lars Ulrich (Metallica): "Gentil, amable y humildes. Una rara combinación en el Rock & Roll. Profundamente triste".

Gracious, kind & humble. A rare combination in Rock & Roll. Deeply saddened... pic.twitter.com/cVtNEzrjHD — Lars Ulrich (@larsulrich) 20 de julio de 2017

Corey Taylor (Slipknot): "Jesús, no...".

Jesus No... — MARY POPPINS, Y'ALL! (@CoreyTaylorRock) 20 de julio de 2017

Duff McKagan (Guns N' Roses): "Descansa en paz, Chester B.".

RIP Chester B. — Duff McKagan (@DuffMcKagan) 20 de julio de 2017

David Coverdale (Whitesnake): "Mis pensamientos y oraciones para la familia, amigos y fans de Chester Bennington, Linkin Park... Descansa en paz... Tan joven".

Our Thoughts & Prayers To The Family, Friends & Fans Of Chester Bennington, Linkin Park...RIP...Far too young... — David Coverdale (@davidcoverdale) 20 de julio de 2017

Nikki Sixx ( Mötley Crüe): "Estoy llorando. Chester me dijo lo feliz que estaba... Él era muy dulce y talentoso... Me siento muy triste por su familia, compañeros de banda y fans".

I am in tears.Chester just told me how happy he was…..He was such a sweet and talented man……Ifeel so sad for his family,band mates and fans — Nikki Sixx (@NikkiSixx) 20 de julio de 2017

Cristina Scabbia (Lacuna Coil): "No tengo palabras... por qué, por qué, por qué. Descansa en paz, Chester".

I'm loss for words.... why, why, why. Rest in peace, Chester. https://t.co/tzbJ91kIq3 — Cristina Scabbia (@MissScabbia) 20 de julio de 2017

Paul Stanley (Kiss): "Descansa en paz Chester Bennington. Nunca podremos nuestros dolores. Oraciones a su familia en esta tragedia. Si necesitan ayuda, búsquenme".