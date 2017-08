Chico Buarque lanzó un nuevo disco tras seis años de espera

16:45 "As Caravanas" tiene siete canciones y se pondrá a la venta el viernes.

El brasileño Chico Buarque lanza un nuevo disco tras seis años de espera

Carlos A. Moreno

Río de Janeiro, 22 ago (EFE).- El cantautor Chico Buarque, uno de los más famosos representantes de la Música Popular Brasileña (MPB) y autor de clásicos como "Construcción", anunció hoy el lanzamiento de "Caravanas", un nuevo disco con nueve canciones, siete de las cuales inéditas, tras seis años de silencio como compositor.

Chico, que ya venía promoviendo su nueva obra en las redes sociales, liberó hoy en su cuenta en Facebook un vídeo de las grabaciones en las que interpreta un trecho de la canción "As Caravanas", que da nombre al disco.

En "As caravanas" el compositor hace referencias a la "Caravan" del jazzista Dike Ellington y a "El extranjero", la obra del existencialista Albert Camus, con versos que hablan de los suburbanos que sufren prejuicios en la playa de Copacabana.

El compositor y poeta, de 73 años, anunció que el nuevo disco será puesto a la venta el próximo viernes en las tiendas físicas y virtuales, pero aclaró que la canción "Tua cantinga", que forma parte del disco y fue liberada en julio en plataformas digitales como Spotify, ya destaca como una de sus composiciones más escuchadas.

"Tua cantiga", compuesta en asociación con el pianista y arreglador Cristovao Bastos y que abre el nuevo disco, ha generado polémica por los grupos que acusaron al compositor de machismo por referirse a un hombre que abandona mujer e hijos para quedarse con su amante. "Machista es el que se queda con mujer y amante al mismo tiempo", respondió.

"Caravanas" será lanzada seis años después de "Chico" (2011), su último álbum de inéditas y por el que los aficionados también tuvieron que esperar cinco años, ya que el anterior, "Carioca", data de 2006.

Pese a esos largos silencios, el nuevo disco será el vigésimo tercero grabado en estudio de este compositor famoso por canciones como "A Banda", "Cálice" y "Apesar de Voce", que hicieron temblar la dictadura brasileña (1964-1985) y lo obligaron a exiliarse en la década de 1970.

Según el compositor, cantante, escritor y dramaturgo explicó en sus redes sociales, el nuevo disco cuenta con la dirección musical y los arreglos del maestro y guitarrista Luiz Cláudio Ramos, la producción de Vinicius França y el sello de la grabadora "Biscoito Fino".

El cantautor agregó que tan solo dos de las nueve canciones ya son conocidas, pero aclaró que las compuso para discos de otros cantantes. Se trata de 'A moça do sonho', una de las canciones que integran el disco con que la cantante Maria Bethania conmemoró sus 35 años de carrera, y "Dueto", que fue interpretada originalmente por Nara Leao en el disco "Com açúcar, com afeto" (1980).

En el nuevo disco Chico interpreta esta última canción junto a su nieta Clara Buarque, de 18 años y con la que ya la había cantado para la banda sonora del documental "Chico, un artista brasileño", que el director Miguel Faria Jr. hizo en 2015 como biografía de uno de los músicos más famosos y admirados de Brasil.

En otra de las canciones del nuevo disco, "Massarandupió", Buarque también se asoció a otro nieto, Chico Brown, de 21 años y que, con dominio del piano, la guitarra y la batería, demostró que heredó parte del talento de su abuelo y también de su padre, el también cantautor Carlinhos Brown.

Una de las nuevas canciones, "Casualmente", es un bolero que Buarque compuso con Jorge Helder, con el que firmó "Bolero blues", y en el que el brasileño canta versos en español en los que recuerda una voz sentimental que algún día escuchó en La Habana y que nunca olvidó.

En esta composición, que inicialmente estaba concebida para un disco de Omara Portuando, Buarque cita versos de "Pequeña serenata", la canción que Silvio Rodríguez grabó en 1978.