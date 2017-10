[FOTOS] U2 en Chile: locura de los fans por ver a los irlandeses en el Estadio Nacional

U2 ya está en Chile para dar su cuarto concierto en nuestro país. Los fanáticos de la banda liderada por Bono acamparon para poder ver antes que nadie a los irlandeses que regresaron luego de seis años. El show está fijado a las 21:00 horas en el Estadio Nacional y las puertas del principal reducto deportivo del país ya están abiertas.

El conjunto de rock está en medio de la gira que celebra los 30 años del “The Joshua Tree”, el disco más emblemático del cuarteto. Según los setlist que han mostrado en este tour los asistentes podrán escuchar éxitos como “Mothers of the Disappeared”, “With or Without You” y “One Tree Hill”; además de otros clásicos como “Elevation”, “Beatiful Day” y “Vertigo”.