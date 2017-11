Papelucho celebra 70 años con dos nuevos libros

A 70 años de su primer lanzamiento, "Papelucho", el legendario personaje creado por Marcela Paz regresa con dos nuevos libros:

La iniciativa nació luego de que la hija de la autora, Paula Claro, encontrara los fragmentos entre las cosas de su madre y descubriera que parte de ellos habían sido publicados en Icarito.

"Estos escritos fueron publicados en el año 79, no era algo que no conociéramos (...) tuvimos que rescatar pedazos de muchas partes diferentes porque mi mamá no los tenía muy bien cuidados, y aunque nos demoramos harto ahora están para todos", dijo Claro.

Sergio Tanhnuz, director de publicaciones SM, contó que al comienzo la familia de Paz no quería publicar los escritos. "En la lógica de que si la madre no los había publicado por algún motivo, entonces no querían hacerlo, pero finalmente accedieron a la publicación".

El lanzamiento de ambos libros se realizó el fin de semana en FILSA y ya están disponibles en las estanterías nacionales.