Así rejuvenece un cuadro de 400 años al retirar la capa de barniz

El historiador y presentador de televisión británico, Philip Mould, ha revolucionado las redes con unos videos que muestran el proceso de limpieza de una pintura de 400 años de antigüedad.

El marchante de arte y su equipo trabajaron en quitar la capa de barniz al cuadro "Mujer en rojo", donde aparece una mujer de 36 años que fue retratada en 1618 por un artista desconocido de la escuela inglesa.

Para ello emplearon varios productos disolventes y con aguarrás para eliminar la capa de suciedad acumulada a lo largo de los siglos sin dañar la pintura original, aunque no aclararon qué producto es el que está utilizando.

A last smear from the chin removed. I will post an image of the completed picture as soon as it is ready. pic.twitter.com/K7TSl2XdqE

In response to those wanting sight of the uncleaned image of the #womaninred. All we know is she is 36 and it was painted 1618 (inscription) pic.twitter.com/3k8GYxvyJK