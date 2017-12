"Una mujer fantástica" es nominada a los Globos de Oro

El drama transexual "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio, fue nominado a los Globos de Oro como mejor pelí­cula extranjera, según anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Se trata de la cuarta película chilena nominada en esta categoría tras "Neruda" y "El club", de Pablo Larraí­n, y "La nana", de Sebastián Silva.

Ganadora del Oso de Plata al mejor guión de la Berlinale, "Una mujer fantástica" compite con camboyana "First They Killed My Father", dirigida por Angelina Jolie; la alemana "In The Fade", de Fatih Akin; la rusa "Loveless" y la comedia sueca "The Square", ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

Los galardones se entregarán en una gala el próximo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.