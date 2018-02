Daniela Vega: "El cine se ha abierto a la transexualidad antes que la sociedad"

La actriz chilena Daniela Vega cree que el mundo del cine se ha abierto antes que la sociedad a tratar temas como la transexualidad, explicó hoy a Efe en Tokio, donde presenta la película "Una mujer fantástica", candidata a los premios Goya y Óscar de este año.

"Yo creo que el arte se hace cargo, mucho antes que la sociedad, de cuestiones dinámicas como la transexualidad y hay una apertura para reflexionar sobre aquello que nos interesa como seres humanos", dijo Vega durante una breve visita a la capital nipona antes de viajar a Madrid para la ceremonia de los Goya este fin de semana.

La chilena, de 29 años, protagoniza "Una mujer fantástica", un filme del director Sebastián Lelio que se ha convertido en la revelación del año en el cine latinoamericano y se postula a mejor película iberoamericana en los Premios Goya del próximo sábado y a mejor cinta en lengua no inglesa en los Óscar de marzo.

El filme, que también estuvo nominado a los Globos de Oro, competirá en Madrid con otras películas aclamadas como la argentina Zama, de Lucrecia Martel; Tempestad, de Tatiana Huezo, y Amazona, de Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck.

La actriz, que prefiere restar importancia a los premios y no especular sobre las posibilidad de que la cinta resulte vencedora de ambos certámenes, reconoció, sin embargo, que "es muy bonito cuando las películas conectan con las personas en festivales y premios".

"Una mujer fantástica" cuenta la historia de Marina Vidal, una joven transexual que tras perder al amor de su vida se enfrenta al rechazo de los familiares de éste y se las ingenia para superar su propio duelo a pesar de la discriminación de la sociedad.

"Es una película transgénero, ya que aborda muchos géneros y transita por diferentes situaciones", dice la actriz, que considera, pese a todo, que el filme "va más allá de un personaje trans" y ofrece a los espectadores "una experiencia cinematográfica".

Tanto Daniela como Marina son mujeres transexuales, aunque la actriz chilena se distancia y afirma que la película no trata de eso, sino del rechazo, "una condición universal en la que todo el mundo se puede ver reflejado".

Vega debutó en el mundo del cine en 2014 con la película "La visita", aunque el verdadero reconocimiento lo ha logrado gracias a "Una mujer fantástica", una cinta que la ha consagrado como mejor actriz en los principales muestras de cine iberoamericanos.

La película, que se presentó en el Festival de Berlín en febrero de 2017, se ha estrenado ya comercialmente en 14 países, incluidos Chile y España, y llegará a las salas de Japón tras su preestreno el 8 de febrero en Instituto Cervantes de la capital nipona.

"La gente trans ha estado ahí desde el día uno de la existencia de las sociedades, aunque no todas la han puesto en el centro de atención", señala Vega, que considera que en Japón hay ahora "una especie de ánimo de apertura y de discutir ciertos temas".

Al ser preguntada por sus planes de futuro, Vega no duda y afirma que "no se ve haciendo otra cosa que no sea arte" y que le encantaría ponerse de nuevo bajo las dirección de Lelio.

"Soy una mujer como todas la demás, caminando por la vida e intentando seguir mi senda, sobre todo, trabajando y soñando mucho"