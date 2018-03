Escritora aficionada ha vendido casi cinco mil copias de su libro yendo de bar en bar

Magdalena Bruna Ruíz tiene 47 años y hoy por primera vez en su vida dice que se encuentra en su máxima zona de confort, "fuera del sistema". Esta amante del arte y "conversadora profesional" como ella se autodenomina, convirtió algunos de sus escritos personales en un libro de tapa bonita y de lectura rápida. Se llama "Cuentos de Alanis".

Sin tener alguna profesión ligada a las letras, Magdalena ha conseguido vender un total de 4.941 copias de su primer y único libro, el que ya va en su cuarta edición. ¿Y cómo lo ha hecho? recorriendo los bares de Santiago y llevando copias a otras ciudades cuando se va de vacaciones. No está ligada a ninguna editorial y afirma que no piensa estarlo.

Confiesa que prefiere ser una "mochilera" y "artesana de libros" que yendo de bar en bar difunde su trabajo. De hecho, ha llegado a vender 200 copias mensuales, pese que su meta diaria sólo alcanza las seis.

"Yo me hice un trabajo imaginario, le puse 'promotora de la cultura y el arte por comisión de venta por libro'. Para mí no se trata de salir a vender, sino de compartir con ímpetu lo que yo sé de cultura artística en un país inculto", relató Magdalena a Soychile.cl

"Yo siempre he escrito de manera impulsiva, desordenada y con faltas de ortografía, porque no he leído todo lo que hay que leer para ser escritora. Más o menos de los 22 comencé a tener mis cuadernos que hoy suman 40, son mis diarios de vida. Y bueno, de ahí salieron los ocho cuentos que componen este trabajo", sostuvo.

"Cuentos de Alanis" fue lanzado en 2013 y está compuesto de relatos realistas, directos y con una crítica social, además de narrar anécdotas personales. "Pese que algunos fueron escritos hace más de 10 años, pareciera que los hice anoche, porque el país no ha cambiado absolutamente nada", agregó.

Magdalena ironiza, pero a la vez ama su profesión. Dice que "se le ocurrió la genial idea" de estudiar pedagogía en danza y "ser mujer" en Chile, lo que la llevó a tener 114 trabajos artísticos y no artísticos hasta ahora. Pero éste, su trabajo de escritora, es en el que más ha perdurado y pretende conservarlo para siempre.

Alanis, su seudónimo, también resultó ser una genial y hermosa casualidad como muchos sucesos en su vida. Cuando llegó a trabajar en un call center de una editorial su contrato decía "Alanis". Su nombre real no figuraba para evitar demandas con nombre y apellido al interior de la compañía, las que abundaban por una "mala atención" a los clientes.

Meses después hubo un concurso de cuentos en la empresa, donde "Alanis" recibió una mención honrosa. "Comencé a descubrir que Alanis existía dentro de mí, como mi otro yo, como mi alter ego", detalla en el prólogo de su libro. Fue ahí cuando se atrevió a transformar esos "locos escritos" en un libro, meses después un examor de su juventud, llegaría a salvarla con una portada de lujo para su trabajo. Él fue quien le diseñó gratis su libro entero y le dio vida a Alanis, la misteriosa mujer de polerón rojo que aparece en la tapa.

"Yo siempre tuve muchos pololos, era una enamorada del amor y muchos me molestan por eso. Ahora soy una enamorada de la vida y por eso amo mi trabajo", agrega.

Por eso mismo también no ha pensado en trabajar con una editorial, por la percepción que tiene de ellas, por el valor que cobran por libro y "porque nadie pondrá la dedicación que yo le pongo a la venta. Yo soy de la calle, me inventé un trabajo diferente y soy feliz, después de recorrer un largo camino donde tanto trabajo de pacotilla me quitaba la esperanza".

"Cuentos de Alanis" vale $5.000 y Magdalena asegura que seguirá "mochileando" con sus libros y caminando sin parar, para continuar con sus historias y su infinito "trabajo imaginario".