Futura ministra de Cultura: "No creo que me tenga que inhabilitar en temas de TV"

La futura ministra de Cultura, Alejandra Pérez, encabezó la última reunión bilateral del Presidente electo Sebastián Piñera con sus futuros ministros, quienes junto con él asumirán el mando el próximo 11 de marzo.

Tras su encuentro con el Mandatario electo, la nueva secretaria de Estado habló de sus desafíos en la cartera, afirmando que su ida no es solo "velar por la calidad de la producción cultural", sino que también que llegara "a todos los rincones del país".

Pérez señaló que por el momento no habrá modificaciones a los planes quinquenales ya que "recién estamos entrando y además este es un ministerio nuevo y hay que trabajar para su implementación".

Consultada por su anterior rol como directora ejecutiva de Canal 13, la próxima secretaria de Estado aseguró que esto no le impedirá intervenir en las temáticas de televisión.

"No creo que me tenga que inhabilitar, por nada, porque yo fui directora de un canal de televisión, pero eso no me imposibilita para ser una persona que puede dar opinión sobre temas televisivos, por el mismo hecho de haber estado en la televisión", expresó.

Pérez aprovechó de desearle éxito a la película "Una mujer fantástica", que el domingo competirá por el premio Oscar como Mejor Película Extranjera.