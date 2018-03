"Una Mujer Fantástica" ganó el segundo Premio Oscar para Chile

Chile cuenta desde esta noche con un segundo Premio Oscar a su haber, pues la aclamada cinta de Sebastián Lelio , "Una mujer fantástica", cautivó a los miembros de la Academia y fue elegida como la "mejor película extranjera". Antes, en 2016, "Historia de un Oso" , ganó como el mejor cortometraje animado.

Lo hizo tras un año donde la industria se vio remecida por el movimiento "Me too" Y por el reconocimiento a las minorías, encabezadas en parte también por la protagonista, Daniela Vega . De hecho, es la primera cinta protagonizada por una actriz LGTB que gana este reconocimiento.

La chilena competía con "The Insult" (Líbano),

"Loveless" (Rusia), "On Body and Soul" (Hungría) y "The Square" (Suecia).

A la ceremonia asistieron el director junto a Francisco Reyes y Vega.

Vega además fue destacada durante la organización del certamen al haber sido elegida como una de las presentadoras de la edición 90 de los premios,

La cinta trata sobre una mesera y cantante lírica trans que tiene una relación estable con Orlando, un hombre separado que muere repentinamente, dejando a "Marina" sola frente al rechazo de su familia mientras vive el duelo de haberlo perdido.

La película ganó ayer en Spirit Award como "mejor película extranjera". Antes, ya había ganado el Premio Goya a la "mejor película iberoamericana", un Oso de Plata al guión en la Berlinale y una nominación a los Globos de Oro entre otros reconocimientos.