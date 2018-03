The Cranberries anuncian disco con voz de Dolores O'Riordan Dublin

La banda irlandesa de rock The Cranberries anunció hoy que publicará un nuevo álbum con grabaciones de su mítica cantante Dolores O'Riordan, fallecida inesperadamente en enero pasado.

Según informó el grupo en su página de Internet, el disco, todavía sin título, saldrá a la venta previsiblemente a comienzos del próximo año. Se trata de un álbum de estudio en el que habían estado trabajando desde 2017 y para el cual las pistas de voz de Dolores O'Riordan ya habí­an sido grabadas.

Asimismo, la banda anunció que, coincidiendo con el 25 aniversario de su fundación, reeditará este año con nuevo material el disco con el que debutaron, titulado "Everybody Else is doing it so why can't we".

El proyecto había sido congelado por la muerte de su cantante. "Después de meditarlo mucho, decidimos finalizar lo que comenzamos, ya que fue algo que iniciamos como banda, con Dolores, así­ que deberíamos llevarlo a cabo y finalizarlo", indicó el grupo.

O'Riordan, que en ocasiones sufrí­a problemas psíquicos, fue hallada muerta el 15 de enero en una habitación de hotel de Londres, donde según su manager se encontraba para hacer una grabación. Tení­a 46 años. Las causas de su muerte todavía se desconocen.