Vidal se confiesa: Si no fuera futbolista "hubiese querido ser jinete"

Arturo Vidal ya se ha hecho escuchar en el Camp Nou, y pese a que ha entrado en el segundo tiempo aún así suma de manera fija minutos en el cuadro Catalán. Por lo mismo la hinchada ya lo comienza a reconocer e igualmente el club, quienes prepararon una distendida entrevista para mostrar más del "Rey" Arturo.

Una de las preguntas que más ha dado que hablar fue: ¿A qué se dedicaría si no fuese futbolista?, y es que el ex Bayern Munich no dudó ni un segundo "Hubiese querido ser jinete (de caballos). De alguna forma hubiese intentado miles de cosas para poder tener condiciones adecuadas y sacar a mi familia adelante", señaló a la periodista del Barcelona.

El volante confesó que "la segunda pasión más grande que tengo después del fútbol son los caballos. Me crié con mi padre en un barrio donde tenía caballos, mis tíos tenían, pero eran caballos 'ferianos', normales. Me crié con ellos, viendo cómo corrían, qué hacían, y con el tiempo me fui metiendo más en la hípica, fui conociendo los caballos de carrera y desde chico que tengo gusto por los caballos".

Sobre otro tema que ha dado que hablar en distintas instancias, Vidal fue consultado sobre su personalidad, ante lo que se definió como "tranquilo, me encuentro tranquilo. Me gusta estar con mis hijos, mis amigos, en mi casa y no salir mucho. Cuando estamos en competencia me gustan los caballos, son cosas que me entretienen mucho".

Y agregó que "Todos piensan que soy rudo siempre, pero no. Soy tímido y tranquilo. Me gustan cosas que a todo el mundo le gustan, pero dentro de la cancha mi concentración y mis ganas de ganar cosas siempre".

Sobre sus tatuajes el nuevo fichaje del cuadro bluegrana relato que "Mi primer tatuaje me lo hice a los 20 años, fue la cara de mi mamá. Después empezaron a nacer mis hijos. Cada tatuaje tiene sentimientos, cosas que han pasado en la vida: títulos que tengo con varios equipos, los nombres de mis hermanos, cosas importantes para mí que llevo en mi cuerpo".

Y otra consulta que era imposible de no realizar, los gustos músicales del "Rey" fueron uno de los tópicos que escogió la periodista del Barcelona, ante lo que el astro respondió "Me gusta mucho el reggaetón, el trap ahora. Es la música que me tiene alegre y son cosas que pasan en el día a día. Me gusta Ozuna, Anuel, Bad Bunny, Farruco".

Y finalmente, en oto tema por el que es reconocido Vidal, su clásico peinado, señaló "Mi pelo es preciso a mi forma de jugar y a mi forma de vivir todos estos años. Para imponer a los rivales, para que sepan que no va a estar fácil enfrentarse a mí. A algunos les gusta, a otros no, pero cada uno tiene su estilo. Es mi marca de toda la vida así que voy a seguir así".