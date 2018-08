Isabel Allende: “No sólo no estoy muerta, estoy terminando un nuevo libro"

Luego que durante la mañana de este miércoles comenzara a circular en Twitter el rumor del fallecimiento de Isabel Allende, lo que posteriormente fue desmentido, la misma escritora en sus redes sociales escribió un mensaje, aclarando que se encuentra más viva que nunca.

“Para que sepan, no sólo no estoy muerta pero además estoy terminando un nuevo libro”, sostuvo la autora de ‘La Casa de los Espíritus”, entre otros Best Seller.

La errónea información habría sido emitida por una cuenta falsa que tiene el nombre de Rubén Darío Capdevilla, el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay.