La escritora Diamela Eltit ganó el Premio Nacional de Literatura 2018.

Entre sus principales obras destacan "Lumpérica"(1983) y "Los vigilantes"(1994).

La autora es la quinta mujer que obtiene este galardón, tras Gabriela Mistral (1951), Marta Brunet (1961), Marcela Paz (1982) e Isabel Allende (2010).

La ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, destacó su perseverancia, lenguaje nuevo y enfoque de género, además de su labor como docente. "Hay un desafío que implica aprender a leer a Diamela Eltit", dijo.

"Eres una generadora de lenguaje, una temática con la que has sido muy coherente. Además, también has sido muy creativa y constante en tus temas y también hemos apreciado tu labor docente y los reconocimientos que has tenido de tus pares, tanto del paí­s como de la comunidad internacional", le dijo Valdés por teléfono a Eltit, que divide su tiempo entre Chile y Estados Unidos.

"Yo ahora soy la quinta mujer (en ganarlo), y efectivamente hay una asimetría, que la cultura tiene que destacar. El (premio) Nacional tiene un nombre y, como es nacional, tiene especialmente que responder, tiene que haber una participación igualitaria. Ese es el horizonte", respondió la escritora.

El premio implica además la entrega de $20 millones y cerca de $940 mil mensuales.

Distintas entidad y personalidades destacaron el reconocimiento.