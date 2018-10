Camilo Salinas musicalizó capítulo de "Remastered" de Netflix dedicado a Víctor Jara

El compositor chileno Camilo Salinas, será el encargado de la musicalización del capitulo de "ReMastered" dedicado a Víctor Jara, que será emitido por Netflix.

La serie de tipo documental de la empresa de servicios de TV, contará en diversas entregas, historias de la música internacional, entre ellas la del artista chileno que fue asesinado a días de iniciada la dictadura en 1973.

El capítulo dedicado a Jara se llamara "Massacre at the Stadium" (Masacre en el estadio) y está dirigida por B.J Perlmutt. Además de la historia del cantautor, también se narrará el caso del ex oficial Pedro Barrientos, condenado en EE.UU. por el crimen de Jara, quien permanece en libertad y vive en dicho país.

"En diciembre del año pasado me contactó B.J. Perlmutt director de la serie, lo hizo a través de Andrea Chignoli. Me contaron que estaba haciendo este documental para Netflix y que le gustaría que la música fuese hecha por un músico chileno" dijo Salinas respecto de su participación en el documental.

El músico añadió que "fue una extraordinaria experiencia, sobre todo con un material bien hecho donde le dice al mundo entero una verdad absoluta e innegable acerca del final de la vida de Víctor".

A cargo de los hermanos Jeff y Michael Zimbalist, cada episodio tiene un director diferente, quienes contarán casos relevantes en la vida de músicos Bob Marley, Johnny Cash, Jam Master Jay y Sam Cooke, entre otros.