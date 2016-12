Cristiano Ronaldo: "Al final ha sido un año perfecto"

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, exteriorizó su felicidad tras la consecución del título del Mundial de Clubes al vencer en la final al Kashima Antlers japonés (4-2), y aseguró que "al final" el 2016 ha resultado "un año perfecto", tras las dudas con las que comenzaban.

"Se espera siempre más de Cristiano. Yo siempre doy lo mejor de mí, cuando no lo doy es porque no puedo. Estoy muy contento, fue una semana llena de alegría después de ganar el Balón de Oro y ahora ganar el Mundialito de Clubes, así que al final ha sido un año perfecto", explicó a la organización del torneo tras recibir el premio al mejor jugador de la final, tras su 'hat-trick', y el Balón de Oro del torneo.

Autor de tres goles para dar la vuelta al momentáneo 2-1 a favor del conjunto nipón, pone el broche de oro a un año en el que consiguió el premio a Mejor Jugador de la UEFA, así como el Balón de Oro, unidos a la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y este Mundial de Clubes conquistados por el cuadro madrileño.

"Impresionante. Como he dicho ya algunas veces, fue un año de ensueño y terminar así no me lo esperaba. Ganar la final, hacer tres goles, ayudar al Real Madrid... estoy muy contento", afirmó.

Cuestionado por su última semana en la que se ha llevado el Balón de Oro, apuntó que fue una semana "llena de alegría" que cierra "un año perfecto" en el que ha agradecido la labor de sus compañeros porque "sin ellos Cristiano no podía ganar los trofeos individuales" que alzó.

Por otra parte, alabó el trabajo de su rival en la final. "Fue un partido de mucho sufrimiento, no esperábamos que ellos jugasen tan bien. Jugamos bien también, sufrimos un poquito pero las finales son así. Hay que sufrir, pero es un trofeo que queríamos mucho y queríamos finalizar el año de la mejor manera y estamos muy contentos", señaló.

Más tarde, en rueda de prensa, cargó contra los que critican su nivel en el último año. "Las estadísticas no engañan, como siempre. Estoy muy contento, he hecho una temporada espectacular a nivel colectivo e individual; la gente muchas veces habla demasiado y estoy acostumbrado", manifestó.

"Yo demuestro siempre mi calidad dentro del campo y no me ha ido nada mal, en los últimos ocho años he mantenido un nivel alto. Ahora quiero continuar haciendo mi trabajo y disfrutar, ganar títulos y disfrutar del fútbol que es lo que más me gusta", concluyó.