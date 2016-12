Marcelo Díaz: "Ha sido un año muy positivo”

Finaliza el año y es momento de balances. Y uno de los que realizó su recuento de la temporada es el volante del Celta Marcelo Díaz, quien calificó el 2016 como positivo, tanto en la selección como en su club.

"Ha sido un año muy positivo tanto en la selección chilena como en el Celta y eso me pone muy contento pero con ganas de que la temporada 2017 sea mucho mejor aún", expresó el exUniversidad de Chile en entrevista con La Voz de Galicia.

"Yo trabajo en todos los partidos para dar lo mejor de mí y uno siempre intenta hacer lo que más puede. Ya dije que no soy Messi ni Cristiano Ronaldo, pero tengo mis cualidades y lo único que me falta es tener una continuidad que me permita demostrarlo partido a partido", agregó.

No obstante, aclaró que el punto negro de la temporada fueron las lesiones. "Me afectó en algún momento. Por primera vez en mucho tiempo había podido hacer la pretemporada completa y en el primer partido me lesiono. No fue el comienzo deseado hoy me siento mejor".

"Ahora que no tengo ningún tipo de inconveniente, puedo trabajar y ser yo mismo”, sentenció.