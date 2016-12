Arturo Vidal: “Los partidos importantes me gustan y lo demostré”

El volante del Bayern Munich, Arturo Vidal, se refirió a la victoria ante el Leipzig, que le permitió cerrar la temporada como puntero de la Bundesliga. A su vez, confirmó que no jugará la China Cup y que no irá a Chile de vacaciones.

“Estoy contento. Volvimos a tomar la punta del campeonato. Y el otro día jugué un partido muy malo y hoy lo hice muy bien. Por eso la alegría y también porque vienen los días de vacaciones”, sostuvo Vidal con Fox Sports.

A su vez, se refirió a las críticas de su técnico, Carlos Ancelotti, quien aseguró que en la jornada anterior no había jugado de la mejor manera. “Cuando uno juega un partido tan mal el entrenador y los jugadores lo van a decir. Cuando las cosas nos sales, se nota. Está bien que se critique cuando se juega mal”.

Me siento cómodo, los partidos importantes me gustan y lo demostré. Ahora, de enero en adelante viene los partido que me gustan”.

A su vez, ratificó que no estará con la Roja en la China Cup, ya que, se tomará un período de descanso para tomar fuerzas y, de paso, confirmó que no viajará a Chile para las fiestas de fin de año.

Finalmente, al ser consultado por su balance de la temporada, la calificó como “casi perfecta”, ya que solo le faltó ganar la Champions League.

“Fue casi perfecto. Fueron muchos partidos lindos que jugué. Ganamos muchas cosas, cuatro títulos, solo me falto la Champions”.