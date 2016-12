Vidal se ubicó en el lugar 32 de los 100 mejores según The Guardian

11:42 Medio inglés realizó un listado con los mejores futbolistas de 2016. El arquero de la Roja Claudio Bravo, se situó en el puesto 81 y, Alexis Sánchez aún no aparece, cuando falta conocer a los 10 mejores del ranking.

Luego de que el arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, apareció en el listado confeccionado por el diario inglés The Guardian en el número 81 de entre los 100 futbolistas más destacados del año, una nueva entrega del ranking ubicó al volante de la Roja y del Bayern Munich, Arturo Vidal, en el sitio 32.

"Esta temporada fue menos impresionante. Ha tenido problemas para encontrar su mejor forma y ha enfrentado rumores de indisciplina fuera del campo de juego", dijo el periódico inglés, para justificar la nueva posición de Vidal, quien en 2015 fue ubicado en la posición 15.

El delantero Alexis Sánchez aún no aparece en la lista y sólo resta conocer a los 10 mejores, por lo que, o estará encumbrado en el top ten de los futbolistas en 2016 o bien, no habría sido considerado por The Guardian.