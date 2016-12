Víctor Hugo Castañeda: "La línea entre el líder positivo y el cabrón es muy fina"

Ayer El ex DT de la U rompió su silencio tras salir del club y analizó la polémica entre el arquero Johnny Herrera y el presidente de Azul Azul, Carlos Heller.

A casi una semana de su salida del club, el ex DT de la U, Víctor Hugo Castañeda, rompió su silencio y se refirió a la polémica entre el portero Johnny Herrera y el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, que tiene al jugador con un pie afuera del plantel.

El adiestrador que hizo dupla con Luis Musrri analizó el caso, el que justamente se generó luego que el golero criticara a la dirigencia por "experimentar" con los dos DT, lo que fue respondido por el dirigente que aseguró que él no aceptaría "vacas sagradas y cabrones".

Sobre esto, Castañeda afirmó a Radio Azul Chile que nunca ha tenido una relación muy cercana a Herrera. "Lo conozco desde los 17 años y en ese momento le dije lo mismo que ahora. La línea entre el líder positivo y el cabrón es muy fina y no hay que traspasarla", expresó.

Por la situación actual de Herrera, quien ante los conflictos con Heller busca su salida del elenco azul, el entrenador afirmó que lo mejor sería la ratificación de su continuidad.

"Es bueno que no se vaya. Él tiene que asumir varias cosas, es un jugador súper importante pero es sólo un jugador. Cuando uno empieza a transgredir los límites que le corresponden, no está rindiendo lo que tiene que rendir", expresó.

Castañeda afirmó que "(Johnny) no está rindiendo lo que tiene que rendir. Está preocupado de muchas cosas y se tiene que preocupar de jugar. Ganó muchas cosas en la U pero él no puede preocuparse de que la cancha tenga el pasto cortado o que esté rayada. Esa no es su pega".

El ex entrenador universitario también llamó a Heller a "hacerse cargo" de todo lo ocurrido en el equipo durante esta compleja semana.