Pepe Rojas descartó volver a la U tras su reunión con Heller: "Me cerraron todas las puertas"

En malos términos habría quedado la reunión entre el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, y el ex capitán de la U José "Pepe" Rojas, quien finalmente no pudo volver al club.

En un texto publicado esta noche en su cuenta de Instagram , el jugador que quedó libre tras su paso por el Belgrano de Córdoba de Argenina, reconoció que esta semana estuvo "a un paso" de retornar al equipo que lo formó, pero acusó problemas en la negociación con los dirigentes.

"Desde el primer día que deje de vestir esta camiseta siempre supe que volvería al club que me entregó todo. Esta semana estuve a un paso de lograrlo cuando recibo el llamado del presidente de Azul Azul, en la cual me ofrecieron la capitanía y liderazgo que el equipo necesitaba. Yo feliz aceptaba este nuevo desafío en mi vida como siempre los he afrontado a lo largo de toda mi carrera", señaló el texto.

Tras esto, Rojas afirmó que "lamentablemente el día de hoy recibo el llamado de la gente de Azul Azul, donde de un momento a otro me cerraron todas las puertas para volver a mi casa".

"Teniendo varias ofertas concretas de Chile y el extranjero, siempre espere el respeto que mi nombre le entrego a esta institución que quiero tanto, ya me fui una vez en silencio, pero creo que esta es la gota que rebalso el vaso", agregó Rojas.

El oriundo de Talagante agradeció el cariño de los hinchas universitarios ante su posible retorno, pero afirmó que "mi nombre y trayectoria merecen un poco más de respeto", esto en referencia al fallido fichaje. El futbolista, quien también suena como posible refuerzo de Everton de Viña del Mar, era una de las principales opciones que manejaba el club para la zaga y el sector izquierdo de la defensa. También era visto como un supuesto reemplazo para el liderazgo de Johnny Herrera, quien hace unos días tuvo un duro conflicto con Heller que casi lo saca del plantel, pero que ayer confirmó su continuidad.