Director Ejecutivo de Azul Azul acusó a José Rojas de editar conversación con Heller

Pablo Silva, director ejecutivo de Azul Azul, se refirió a la reciente publicación del defensa donde quedaba demostrado que fue Carlos Heller quien contactó al ex Belgrano para que retornara al club.

Silva señaló que “nos parece una falta de ética publicar conversaciones privadas, que además, como pueden ver, son editadas”.

Luego de desmentir a Rojas, fue enfático en decir que "No aceptamos este tipo de cosas, no actuamos de esa manera, por lo tanto, lo que podemos decir es que el tema de José Rojas se cierra acá. No me voy a volver a referir al tema, porque no me parece la forma y así lo hice saber".

Carlos Heller, quien dijo que el ex seleccionado chileno no llegó al equipo por “presentar una propuesta desmedida”, no se ha referido a este nuevo impase que vuelve a remecer el camarín azul.