Angelo Henríquez: "La U me contactó, pero mi deseo es triunfar en Europa"

El delantero nacional Angelo Henríquez, de los registros del Dinamo Zagreb, reconoció contactos con la gente de Azul Azul para concretar en enero su retorno a Universidad de Chile, aunque reveló que su prioridad es continuar en Europa.

El ariete de 22 años no está cómodo en el Dinamo al no contar con la regularidad esperada. Por esta razón, el formado en la tienda azul analiza ofertas para cambiar de equipo en el arranque de 2017. "Honestamente no estoy a gusto en Croacia. No me siento tan motivado como al principio", dijo.

Incluso, el exManchester United admitió en diálogo con La Tercera que la U está interesada en su vuelta para que forme parte del proyecto del flamante entrenador Angel Guillermo Hoyos.

“Sí, me contactaron de la U, pero tengo que evaluar diferentes opciones. En enero se verá lo que pasa. Le tengo mucho cariño a la U. La liga chilena es fuerte, pero mi deseo es triunfar en Europa. Espero poder llegar a una alguna liga competitiva en Europa pronto”, indicó.

“En estos momentos estoy buscando algún cambio para poder volver a sentir esa pasión por el fútbol, ese amor que le tenía. Espero que pueda cambiar pronto. En enero se puede dar alguna posibilidad de salir y encontrar algún equipo donde pueda estar más contento”, agregó.

Respecto a su falta de continuidad en el elenco de la capital croata, Henríquez comentó que "cambiamos tres veces de entrenador y con ninguno he podido ganar la posición. Siempre intentan probar jugadores en mi posición. He tenido menos suerte y el equipo no ha funcionado como en mi primera temporada”.