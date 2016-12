Alexis Sánchez: "Me siento realmente feliz y cómodo en el Arsenal"

El delantero chileno Alexis Sánchez se declaró "feliz y cómodo" en el Arsenal FC, cuadro donde es la máxima figura, poniendo distancia a la posibilidad de emigrar del cuadro londinense en el corto plazo.

Pese a los rumores que dan al 'Niño Maravilla' fuera de los 'Gunners' para la campaña 2017-2018, el bicampeón de América con la 'Roja' fue claro en señalar al canal del club que "me siento realmente feliz y cómodo en el club. Definitivamente me siento como un jugador importante y mis compañeros de equipo me lo hacen saber cada día".

"Intento probar que soy importante todos los días y también el día del partido. Yo creo que tenemos los jugadores y la calidad para ganar muchas cosas", agregó el '7', que termina contrato con Arsenal en junio de 2018.

Incluso, el tocopillano sólo piensa por ahora en lograr algo importante con la tienda londinense, evitando referirse a la millonaria oferta desde China, como también del interés del Inter o la Juventus en Italia.

"Quiero darle a los hinchas un nuevo título, nosotros siempre tenemos a nuestros seguidores apoyándonos en las buenas y en las malas, eso es genial. Nosotros debemos ganar la Premier League o la Champions League por ellos", sentenció.

Alexis Sánchez le dará la bievenida al 2017 enfrentando este mismo domingo con el Arsenal al Crystal Palace, por la fecha 19 de la Premier League, donde con un triunfo superarían en la tabla al Manchester City de Claudio Bravo para colocarse terceros.