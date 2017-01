Toni Kroos y un actor mexicano saludaron el 2017 recordando grandes goleadas

Hay partidos memorables, esos que quedan en la memoria colectiva de todos los fanáticos del fútbol. Es por esto que Toni Kroos, volante alemán del Real Madrid, y Alfonso Herrera, actor mexicano de Rebelde y Sense8, publicaron en sus cuentan de Twitter dos fotos que conmemoran el 7-1 de Alemania contra Brasil y el 7-0 de La Roja frente a los aztecas.

Kroos se tituló de troll colgando una foto deseando un “feliz 2017”, pero en el número uno y siete los reemplazó por una bandera de Brasil y su país, respectivamente. Recordando el 7-1 que Alemania le propinó a los pentacampeones en las semifinales del Mundial 2014.

La imagen, que suma más de 300 mil interacciones, generó críticas de algunos seguidores del mediocampista, por lo que el ex Bayern escribió otra publicación señalando que “mucha atención por un pequeño chiste. Deseo que todos estén bien y feliz año nuevo!”.

A lot of attention for a little joke?? Wish you all a safe and happy new year!