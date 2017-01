Pedro Morales: "Si me llegan a abrir una puerta me gustaría volver a la U"

El mediocampista nacional Pedro Morales abrió la puerta a la posibilidad de volver a vestir la casaquilla de Universidad de Chile, luego de desvincularse del Vancouver Whitecaps, elenco que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El nacido en Hualpén, de 31 años, está sin club y espera luego de su período de vacaciones analizar ofertas para continuar su carrera en el balompié profesional.

Consultado por la opción de regresar a la 'U', tras jugar durante dos períodos en el elenco colegial (2007-2008 y 2012), el volante indicó a La Tercera que "si me llegan a abrir una puerta para poder volver, me gustaría. Mis mejores experiencias futbolísticas las viví ahí, lo pasé muy bien. Estuve feliz. Me gustaría volver".

Por otro lado, el formado en Huachipato lamentó no tener chances de demostrar su calidad en el seleccionado nacional que ganó las dos Copa América, aunque espera ser considerado en el futuro por Juan Antonio Pizzi.

"Merecía, al menos, haber jugado algún partido amistoso y de mostrar la nueva posición en la que estoy jugando, un poco más retrasado, como segundo volante de contención. Lo estoy manejando bien, me he sentido bien. Pero, imagínate, me mandé un año increíble el primer año y no tuve la posibilidad, pero después ya, por distintas circunstancias, no estuve. La miro más de lejos", expresó.

"Espero volver más adelante. Por eso quiero jugar, competir, estar en un equipo que pelee cosas. A través del rendimiento, se puede lograr eso. Lo más lindo es estar en la selección. Pero está el equipo conformado y eso lo hace complejo", sentenció.