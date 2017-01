Pizzi y desafío de la China Cup: "No me gusta la palabra recambio"

13:29 El entrenador de la selección chilena se refirió al torneo que disputará la Roja y del plantel que fue nominado, considerando que no se trata de una fecha FIFA.

El entrenador de la selección chilena de fútbol, Juan Antonio Pizzi, se refirió a la preparación del equipo para la China Cup, que se disputará entre el 10 y el 15 de enero y en la que la Roja, presentará una escuadra alternativa, de cara a la búsqueda de recambio.

"Es una fecha que no es FIFA, por lo que los clubes tienen la potestad de no prestar jugadores. Consultamos a todos los clubes la disponibilidad y en base a eso armamos la mejor lista posible", dijo Pizzi, quien añadió que "para nosotros es un torneo muy importante (...) estamos satisfechos con lo que hemos preparado, el régimen de entrenamiento".

El seleccionador además se refirió a si la nómina apuntaba al recambio de cara al futuro de la selección. "No me gusta la palabra recambio" dijo el DT, quien sostuvo que "todo el proceso que queremos llevar es paulatino, consciente de lo que hemos hecho. Hemos podido incluir en 2016 a jugadores que no eran considerados y que respondieron. En ese camino iremos yendo".

Sobre el nivel del torneo que disputará la Roja, Pizzi dijo que "si bien es cierto que la mayoría de los equipos llevarán jugadores que no participan en las clasificatorias, el respeto debe ser el mismo".

El entrenador también abordó la liberación de Martín Rodríguez del plantel, e informó que el ex Colo Colo no será reemplazado. "Lo liberamos para que defina su futuro", dijo.

Pizzi además habló de las duras críticas que ha recibido el capitán de la selección, Claudio Bravo, en sus duelos en Inglaterra, donde se ha cuestionado su nivel defendiendo al Manchester City. En ese sentido, le entregó un respaldo total al arquero e indicó que "hay futbolistas que su sola presencia me transmiten mucha tranquilidad. Bravo es uno de ellos". "Todos los que estamos en el mundo fútbol convivimos con el elogio y la crítica. Los más importante es creer en cada una de sus condiciones"., planteó Pizzi.

También el DT se refirió a una eventual partida de Alexis Sánchez a China y dijo que "son rumores, está en el mercado y si tienen el deseo de contratar a los mejores y el poder económico pasará por la decisiones que uno tome". El seleccionador sostuvo además, que no impone condiciones a los jugadores para participar en una liga en desmedro de otra.

Sobre el presente de Eduardo Vargas, el DT dijo que "está en muy buena forma y tiene cualidades para ser un grandísimo delantero. Cada vez que nos ha representado lo ha hecho como pretendemos. Me gustaría que tuviese un club y rindiese quizás un poco menos que acá, pero que le alcance para consolidarse".