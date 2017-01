Pablo Guede: "Me interesan Macnelly Torres, Lanaro y un par más"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió este martes al tema refuerzos para afrontar una exigente temporada 2017, con la Copa Libertadores en la mira, revelando que el volante colombiano Macnelly Torres y el defensor cruzado Germán Lanaro aparecen como prioridades.

Consultado por las incorporaciones, donde sólo Mark González está oficializado, el estratega de origen argentino declaró en rueda de prensa que "necesito un central y me interesa Lanaro. Necesito un creador y me gusta Macnelly Torres. Me interesan Lanaro, Macnelly y un par más. Pero no puedes firmar lo que quieres, sino lo que puedes. Libres, hay muy pocos. Los jugadores buenos son todos caros. Además, lo que nosotros necesitamos es puntual. Y encontrar eso es muy difícil”.

“Sería injusto de mi parte sacar un futbolista para traer a otro. Esto sigue, pero por ahí se nacionaliza alguno (como Julio Barroso y/o Ramón Fernandez) y nos arriesgamos y traemos un jugador sólo por la Copa Libertadores. Quiero sí o sí a Macnelly Torres, me gusta", agregó esperanzado en contar con el jugador del Atlético Nacional.

En la misma línea, el exDT de Palestino y San Lorenzo señaló que “si no podemos traer a Lanaro, buscaremos un volante o alguien que cumpla varias funciones. Si no podemos traer a Macnelly, traeremos un jugador de mayor velocidad o un punta. Macnelly Torres hace todo bien, tal como ‘Pajarito’ Valdés que hace todo bien. De todas maneras tengo un plan B, que es chileno”.

En el plano estrictamente deportivo, Guede analizó a Botafogo de Brasil, el primer rival por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. "Es un rival complicadísimo. Se puede reforzar con los que quieran. Pero somos Colo Colo y vamos a intentar ganar. No lo quería enfrentar, pero tenemos que pelear para superarlos", dijo.

"La Copa nunca es fácil. Lo único que quiero es ganarle a Botafogo. Va a ser muy difícil. Es la realidad. Lo que no tienen que dudar es que haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder pasar”, añadió.

Por otro lado, el técnico del 'Cacique' comentó las dificultades que ha encontrado Blanco y Negro para renovar a Claudio Baeza. “Hablé con Claudio y Aníbal Mosa. Lo entiendo como una negociación. Le dije que no va a haber posibilidad de que no juegue porque no renueva. No permito que me digan a quién pongo y quién sale", apuntó.

"La alineación la hago yo. A Baeza lo recontra valoro, es un jugador muy importante. Aunque tampoco quiero a ningún futbolista a disgusto”, sentenció.