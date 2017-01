Carabineros respondió a la denuncia de Eduardo Vargas y dijo que sus funcionarios fueron agredidos

Carabineros respondió a la denuncia realizada en redes sociales por el delantero de la Roja Eduardo Vargas, quien afirmó que la policía uniformada golpeó a sus familiares mientras estaban en el balneario de Quintero, en la Región de Valparaíso.

A través de su Instagram, el jugador del Hoffenheim de Alemania afirmó que "los pacos pueden hacer esta wea pero uno a ellos no los puede ni mirar feo esto no se va a quedar así... Toda la gente de Quintero que vio esto y grabó a mis primos y hermano pueden contactarse conmigo para que me envíen el video por favor".

El prefecto de Viña del Mar, coronel Carlos González, comentó la denuncia y afirmó a La Tercera que cinco de sus funcionarios fueron agredidos por las personas involucradas.

“Esta situación se origina ayer, alrededor de las 19:10 horas en el sector de Loncura, Quintero. Habían personas ingiriendo licor en la vía pública. Fueron controlados por personal policial que se desplazaba en bicicletas policiales. Estas personas se niegan al control policial, se genera una suerte de agresión verbal por parte de estas tres personas. Uno de ellos agrede a nuestro personal, se procede a la detención y un grupo de vecinos del sector se abalanza sobre personal policial donde son agredidos cinco carabineros de la subcomisaría de Quintero, con diferentes objetos contundentes que fueron lanzados por las personas que trataron de quitarle los detenidos al personal policial”, señaló.

Tras esto, Carabineros relató que "se genera la férrea defensa de éstas por parte de terceras personas para quitar a los detenidos. Ante ello, Carabineros procede efectivamente. Hay una reducción de estas personas. Hay carabineros que caen al suelo, y civiles también caen al suelo y se generan lesiones".

“Hay constancia en el parte policial donde dos a lo menos caen con nuestro personal al suelo con el afán de zafar de la detención policial”, cerró la versión de las autoridades.