Video: Roger Federer sorprendió con divertido baile

Roger Federer había perdido contra el joven alemán Alexander Zverev por parciales de 7-6, 6-7 y 7-6 válido por la Copa Hopman (torneo mixto de exhibición por naciones).

Minutos después era el turno de Belinda Bencic, compañera de equipo, que debía ganar para que Suiza siguiera con vida en la competencia. La pantalla de la cancha, captó al ex número 1 del mundo, insertando un par de bongos virtuales y el tenista comenzó a tocarlos causando la ovación de los asistentes.

Federer colgó el video en su cuenta de Twitter y lo acompañó del siguiente mensaje: “al menos tengo una carrera de respaldo como percusionista de bongo”.

At least I have a backup career as a bongo player ???? pic.twitter.com/C8xl0pW9Pu