Manuel Pellegrini fue a Juan Pinto Durán a visitar a la Roja y la Rojita

Uno de los entrenadores nacionales más exitosos está de paso en Chile aprovechando de sus vacaciones. Se trata del ingeniero Manuel Pellegrini que está descansando luego de sus primeros meses en el Hebei China Fortune.

El ex Manchester City fue al complejo Juan Pinto Durán para mirar en vivo y en directo el partido amistoso entre la selección adulta de Juan Antonio Pizzi que se prepara para la China Cup y la sub 20 que va al Sudamericano de Ecuador con Héctor Robles a la cabeza.

Sobre los que van a Asia y su DT, Pellegrini dijo que "es una gran selección, no tengo ninguna recomendación que darle, es un gran técnico y él sabe los consejos que tiene que dar".

Asu vez, sobre la juvenil expresó que "no conozco a la Sub 20, pero me parece que tiene una muy buena generación y ojala le vaya muy bien".