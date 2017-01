Arsene Wenger justificó la molestia de Alexis Sánchez

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, justificó la molestia de Alexis Sánchez en el empate de su equipo frente al Bourmemouth 3-3, cuando el delantero se mostró ofuscado por el cometido de sus compañeros.

El DT francés señaló que "¿cuál es la sorpresa? Nosotros queríamos ganar el partido y si no lo logras no estás feliz. Es normal. Sin pasión no logras revertir un 0-3 cuando van 70 minutos".

Wenger, ademñas, agregó que “todos estamos frustrados, pero por supuesto que Sánchez está muy bien". El ex jugador de Cobreloa marcó el primer gol que significó el inicio de la remontada del equipo londinense.

Tras el empate, Arsenal quedó ubicado en la quinta posición con 41 puntos a ocho del líder Chelsea en la tabla de la Premier League, disputada la vigésima fecha del torneo.