Leandro Benegas en su retorno a la U: "Estoy feliz de estar acá"

El delantero argentino Leandro Benegas valoró este jueves el estar de regreso en Universidad de Chile, tras defender a Palestino al no estar en los planes de Sebastián Beccacece, y aseguró llegar "en un buen momento" a la disciplina del nuevo entrenador del elenco colegial, el argentino Ángel Guillermo Hoyos.

Consultado por el nivel con el que arriba al CDA, tras defender a préstamo a los 'árabes', el nacido en Mendoza declaró en rueda de prensa que "he mejorado respecto de lo que han visto de mí, pero sigo intentando ser mejor. Hay que tratar de superarse día a día. Estoy en un buen momento. Vengo de jugar varios partidos seguidos, de sentirme protagonista, así que tengo las mejores expectativas”.

“Estoy feliz de estar acá. No me asusta nada. De todo lo que me ha pasado, me he fortalecido. El club y la gente sabe lo que soy. Saben que lo doy todo. Voy a defender esta camiseta a muerte. Este equipo se caracteriza por luchar cada pelota como si fuera la última. Intentaré hacerlo para que a todos nos vaya bien”, agregó el ariete, mostrando confianza en sus medios.

A la hora de referirse al flamante técnico de la 'U', Benegas indicó que “su trabajo se parece (al de Nicolás Córdova). Se preocupan de la posesión, de la presión para recuperarla rápido. Trabajan con intensidad y se preocupan de la velocidad en los pases y mucho de la táctica”.

"He charlado con el técnico y tiene buenas impresiones mías y cuenta conmigo. Estoy contento por devolverle esa confianza. Me estoy preparando para eso. No me asusta nada, todos los momentos que me tocaron vivir fue para crecer", complementó.

En cuanto a la ardua lucha que tendrá para ganarse una casaquilla de titular en el ataque azul, el experimentado ariete señaló que "es una linda competencia. Con Felipe (Mora) fuimos compañeros en Audax, es un goleador importante. Bryan (Taiva) lo conozco también de inferiores. Lo veo más maduro, ha crecido en un año. La Gata (Fernández) es un jugador diferente, que está en otra sintonía".

Por último, el jugador de 28 años comentó lo que fue su dura salida del 'Romántico Viajero' al no convencer al otrora ayudante de Jorge Sampaoli en la 'Roja'. "En su momento me tocó salir. Me dieron explicaciones que no compartí, pero no había nada que hacer. Yo siento que demostré, sobre todo a mí mismo, de qué estoy hecho. Siento que puedo asumir cualquier desafío", sentenció.